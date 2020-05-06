Песков рассказал о деталях совещания Путина по COVID-19

https://static.news.ru/photo/617c01f8-8f8e-11ea-ab02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин намерен провести совещание по коронавирусу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о деталях мероприятия. Первая часть заседаний пройдёт в открытом формате.

Заседание начнётся в 16:00 по московскому времени. О действующих мерах намерены отчитаться глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минэкономразвития Максим Решетников. На совещании не сможет присутствовать глава Минстроя Владимир Якушев. Последний недавно заразился коронавирусом. Вместо него выступят заместители. Также с заявлениями выступят главный врач столицы Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается, что детали выхода из карантина расскажет Попова, сообщает РБК.

На закрытой части заседания будут обсуждаться экономические вопросы. Однако детали мероприятия Песков раскрывать не стал.

Как ранее писал NEWS.ru, Путину представят план отмены режима самоизоляции в России. Соответсвующий документ было поручено разработать до 5 мая.