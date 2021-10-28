В Кремле рассказали, кто должен принимать решение по вакцинации детей

Решение по вопросу об обязательной вакцинации детей от COVID-19 не является прерогативой Кремля. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение должны принимать специалисты. Его слова передаёт ТАСС.

Это должны все-таки специалисты, а не Кремль выносить решения относительно детской вакцинации и целесообразности тех или иных режимов, — цитирует его агентство.

Таким образом Песков ответил на вопрос, как в администрации главы государства относятся к введению обязательной вакцинации детей от коронавируса и QR-кодов.

Ранее сообщалось, что прививка детей в возрасте от 5 до 11 лет вакциной от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, может быть целесообразной как минимум в определённых случаях. Такого мнения придерживаются в управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве США.

Однако исследователи из США заявили о побочном эффекте среди подростков мужского пола 12–15 лет от вакцины Pfizer. По их данным, препарат может вызвать воспаление сердца.