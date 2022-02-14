Имам в Казани рассказал об отказе венчать трансгендерную пару

Имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин рассказал РИА Новости о недавнем отказе провести бракосочетание трансгендерной пары, который привлёк внимание СМИ. По его словам, мусульманская религия запрещает менять пол и проводить бракосочетания трансгендерных пар.

Хайруллин сообщил , что недавно к нему обратилась женщина, попросившая провести обряд венчания для сына и его избранницы. В ходе разговора выяснилось, что невеста является трансгендером, и имам отказался от проведения обряда, пояснив, что ислам запрещает смену пола под каким бы то ни было предлогом. По словам имама, его решение было поддержано в соцсетях не только прихожанами, но и людьми иных религий.

Всевышний дал тебе возможность быть мужчиной или женщиной, поэтому надо быть собой, — заявил Хайруллин.

Ранее юрист и первый российский политик-трансгендер, глава алтайского отделения «Гражданской инициативы» Юлия Алёшина назвала неправильной точку зрения о том, что трансгендеры — психически больные и неадекватные люди, «у которых едет крыша». По её словам, в последней версии Международной классификации болезней «транссексуализм» относится к гендерному несоответствию и отнесён в раздел проблем, связанных с сексом, а не с психикой.