В Кремле сообщили, когда Россия может ввести войска в ДНР и ЛНР

Решение о вводе войск России в ДНР и ЛНР будет приниматься в зависимости от ситуации и в случае обращений глав республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что ему ничего не известно о том, что ночью в республики якобы были введены российские миротворческие силы. Его слова передаёт ТАСС.

Это решение (ввод миротворцев - NEWS.ru) будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик, исходя из целесообразности, — заявил Песков.

В Кремле считают, что главной целью является сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ЛНР и ДНР. По словам пресс-секретаря президента, жители республик постоянно подвергаются провокациям и агрессивным действиям со стороны Вооружённых сил Украины.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны силами военноcлужащих обеcпечить поддержание мира в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Такое решение принято на основании обращений к Москве лидеров реcпублик, говорится в указах президента.