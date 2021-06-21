В Кремле объяснили отсутствие Медведева в списке «Единой России»

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Отсутствие в федеральном списке «Единой России» мэра Москвы Сергея Собянина, спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя партии Дмитрия Мевдедева не означает низкой оценки их работы. По его словам, партия постоянно обновляется и находится в движении, передаёт ТАСС.

19 июня в ходе съезда «Единой России» беспартийный президент Владимир Путин перечислил пятерых человек, которые могут возглавить федеральный список партии на выборах в Государственную думу. Он назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, уполномоченного по правам детей Анну Кузнецову, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и сопредседателя Общероссийского народного фронта Елену Шмелёву.

При этом он не назвал председателя партии Дмитрия Медведева, который был единственным в федеральном списке ЕР на предыдущих выборах. Медведев, выступавший после Путина, заявил, что такая пятёрка — совместная инициатива его и главы государства.