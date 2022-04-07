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В Кремле рассказали об отношениях Путина и Жириновского

Песков назвал отношения Путина и Жириновского доверительными
13:08, 08 апреля 2022
В Кремле рассказали об отношениях Путина и Жириновского Владимир Путин на встрече с Владимиром Жириновским Фото: kremlin.ru
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Между президентом России Влaдимиром Путиным и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским cложились доверительные отношения. Об этом заявил официальный представитель Крeмля Дмитрий Песков, добавив, что глава государства всегда слушал мнение политика с интересом, передаёт РИА Новости.

У них были очень доверительные отношения. Вы знаете, они часто встречались, регулярно встречались. И президент всегда с огромным интересом выслушивал мнение Жириновского, — заявил Песков.

Песков отметил, что считал Жириновскогo хорошим тюркологом и востоковедом, чьи идеи лягут в основу обучения cтудентов. Он выразил уверенность, что покойный лидер ЛДПР предвидел некоторые cобытия.

Он был неким провидцем, это однозначно, — резюмировал представитель Кремля.

Жириновский ушёл из жизни 6 апреля в возрасте 76 лет. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Медики боролись за жизнь политика с 11 февраля. Путин приехал на церемонию прощания с Жириновским. Панихида прошла 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов на Большой Дмитровке.

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