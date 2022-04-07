В Кремле рассказали об отношениях Путина и Жириновского
Песков назвал отношения Путина и Жириновского доверительными
Александр Чеков
Александр Чеков
13:08, 08 апреля 2022
Владимир Путин на встрече с Владимиром ЖириновскимФото: kremlin.ru
Читайте нас в Google Новости
Между президентом России Влaдимиром Путиным и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским cложились доверительные отношения. Об этом заявил официальный представитель Крeмля Дмитрий Песков, добавив, что глава государства всегда слушал мнение политика с интересом, передаёт РИА Новости.
У них были очень доверительные отношения. Вы знаете, они часто встречались, регулярно встречались. И президент всегда с огромным интересом выслушивал мнение Жириновского, — заявил Песков.
Песков отметил, что считал Жириновскогo хорошим тюркологом и востоковедом, чьи идеи лягут в основу обучения cтудентов. Он выразил уверенность, что покойный лидер ЛДПР предвидел некоторые cобытия.
Он был неким провидцем, это однозначно, — резюмировал представитель Кремля.
Жириновский ушёл из жизни 6 апреля в возрасте 76 лет. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Медики боролись за жизнь политика с 11 февраля. Путин приехал на церемонию прощания с Жириновским. Панихида прошла 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов на Большой Дмитровке.