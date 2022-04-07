В Кремле рассказали об отношениях Путина и Жириновского

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Санитарная авиация доставляет бойцов с поля боя со сложными ранениями в течение двух-трёх часов, рассказал в интервью «Газете.Ru» оперирующий хирург, начальник кардиохирургического центра 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского Александр Лищук. По его словам, вначале вертолётом солдат доставляют к самолёту, затем летят в аэропорт Чкаловский, который под Москвой, а оттуда опять на вертолёте в госпиталь Вишневского.

Всё происходит очень быстро. Недавно был необычный случай — вытаскивали из сердца пулю, которая как пробка закупорила проток, и человек долгое время был на грани жизни и смерти. Пуля пронзила...