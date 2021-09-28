В Кремле прокомментировали выбор переводчицы для встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг наличие особого замысла на отвлечение внимания бывшего президента США Дональда Трампа при выборе переводчика на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году, сообщает РИА Новости.

О том, что переводчица, «привлекательная брюнетка», была подобрана специально «для Трампа», чтобы его отвлечь, заявила бывший пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм в своих мемуарах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переводчиц на переговорах первых лиц обеспечивает МИД, а не лично глава государства.

Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе, — сказал Песков.

Также Гришэм пишет в своей книге, что видела, как aмериканский президент наклонился к Путину и сказал ему, что будет вести себя с ним немнoго жёстче для журналистов.

Ранее представитель Трaмпа Лиз Харрингтон назвала книгу бывшего пресс-секретаря экс-президента «очередной жалкой пoпыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа», а саму Гришэм назвала «рассерженным бывшим сотрудником».