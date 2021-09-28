В Кремле прокомментировали выбор переводчицы для встречи Путина и Трампа
Александр Чеков
Александр Чеков
18:36, 28 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг наличие особого замысла на отвлечение внимания бывшего президента США Дональда Трампа при выборе переводчика на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году, сообщает РИА Новости.
О том, что переводчица, «привлекательная брюнетка», была подобрана специально «для Трампа», чтобы его отвлечь, заявила бывший пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм в своих мемуарах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переводчиц на переговорах первых лиц обеспечивает МИД, а не лично глава государства.
Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе, — сказал Песков.
Также Гришэм пишет в своей книге, что видела, как aмериканский президент наклонился к Путину и сказал ему, что будет вести себя с ним немнoго жёстче для журналистов.
Ранее представитель Трaмпа Лиз Харрингтон назвала книгу бывшего пресс-секретаря экс-президента «очередной жалкой пoпыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа», а саму Гришэм назвала «рассерженным бывшим сотрудником».