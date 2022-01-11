В Кремле прокомментировали возможный отъезд из России Виктора Шендеровича

В Кремле не считают, что планы журналиста Виктора Шендеровича (лицо, исполняющее функции иностранного агента) покинуть Россию связаны с его объявлением иноагентом. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости, речь идёт о попытке скрыться от суда по претензиям оппонентов.

Песков напомнил , что наименование иностранным агентом не является ограничением прав или возможности осуществлять деятельность.

Речь идёт о том, что в свое время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде <...> Это ни к каким статусам никакого отношения не имеет, — сказал он.

Ранее публицист и писатель Виктор Шендерович заявил, что вынужден покинуть пределы России из-за иска бизнесмена Евгения Пригожина, который 30 декабря подал заявление в московское МВД с требованием возбудить против Шендеровича уголовное дело о клевете из-за его высказываний в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Писатель отметил, что после штрафов стал объектом шантажа «уголовными статьями» и «принял решение переждать снаружи». По его словам, вынужденный отъезд с родины для него является «лишением свободы».