В Кремле прокомментировали возможность беседы Путина с Наиной Ельциной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин может позвонить вдове первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина Наине в годовщину со дня его рождения. Он уточнил, что если это произойдет, СМИ будут проинформированы об этом, пишет ТАСС.

Да, чаще всего он ей звонит. Я не исключаю, что и сегодня президент решит ей позвонить, но точно мне неизвестно, — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что в день рождения Ельцина его родные и близкие возлагают цветы к могиле, но «какого-то государственного протокола на этот счёт нет». Самого Ельцина он назвал очень крупной политической фигурой, «которая навсегда оставила свой след в истории нашей страны».

Ранее политолог и соратник Бориса Ельцина Георгий Сатаров объяснил, почему первый президент России выбрал своим преемником действующего главу государства Владимира Путина, а не Бориса Немцова. По его словам, Ельцин поменял отношение к преемнику после дефолта в 1998 году и остановился на кандидатуре охранителя вместо реформатора. Кроме того, Ельцину была близка политика Путина в отношении чеченской войны и усталость общества от революции.

Сатаров подчеркнул, что Путин оказался рядом с Ельциным в нужный момент, он также соответствовал типажу и у него была «очень серьёзная популярность».