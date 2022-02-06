В Кремле прокомментировали увольнение педагога из-за чтения в школе Хармса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил разобраться в ситуации с увольнением учительницы из Санкт-Петербурга из-за чтения ею стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, передаёт РИА Новости. По его словам, в Интернете существует огромное количество неточной или лживой информации, а сам вопрос необходимо адресовать Министерству образования.

Это вопрос достаточно сложный. Там нужно сначала выяснить — так это было, не так это было, — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что учительница гимназии № 168 Серафима Сапрыкина была вынуждена уволиться после того, как прочитала ученикам стихотворения репрессированных поэтов — Введенского и Хармса. Директор образовательного учреждения Светлана Лебедева после тематического урока собрала экстренное совещание и выдвинула педагогу ультиматум —​ либо уволиться, либо она уйдёт по статье об утрате доверия.

По словам Сапрыкиной, директор гимназии заявила, что Введенский и Хармс — «враги народа» и «пособники фашистов», заслуженно схваченные в своё время НКВД. Учительница попыталась напомнить Лебедевой, что литераторы уже были оправданы посмертно, однако это не спасло ситуацию.

В ответ на это пользователи соцсетей потребовали уволить директора учебного заведения, заявив, что ей «пора на пенсию», и назвали «позором» произошедшее с Сапрыкиной. По их словам, учителя, как и врачи, должны повышать свой профессиональный уровень постоянно.