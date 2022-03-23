В Кремле прокомментировали увольнение Чубайса

Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития по собственному желанию, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информацию об отъезде Чубайса из страны в Кремле комментировать отказались, отметив, что это его личное дело.

Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал, не уехал — это его личное дело, — сказал Песков.

О том, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального представителя президента и уехал из страны, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, причиной этого решения могли стать события на Украине.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский («Единая Россия») ранее в разговоре с NEWS.ru оценил решение Чубайса покинуть страну. Политик работал с экономистом в предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году. По его мнению, последние проекты Чубайса в РФ были неудачными. Он вспомнил о ситуации с «Роснано», на которое были потрачены миллиарды долларов, а «закончилось всё пшиком», а также о «разрушении единой энергетической системы». Говорить о возможных причинах, побудивших Чубайса покинуть Россию, Лисовский не стал, отметив, что работал с ним давно и короткое время.