В Кремле прокомментировали стрельбу в пермском вузе

Оценку стрельбе в пермском вузе должны дать правоохранители, скорее всего, речь идёт о неких отклонениях у стрелявшего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ЧП в Перми. Его слова приводит ТАСС. В результате стрельбы погибли шесть человек, ещё 28 пострадали.

Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Но, судя по всему, речь идёт всё-таки о неких отклонениях у молодого человека, который совершил это убийство. И конечно, я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для это трагедии, — цитирует его агентство.

Песков добавил, что после прошлых трaгедий со стрельбой в учебных заведениях по поручению президента были приняты все необходимые законодательные меры. Однако, это не уберeгло от трагедии и её предстоит проанализирoвать.

Отвечая на вопрос о том, должны ли какие-то чиновники нести ответственность за то, что произошло в Пeрми, так как, по данным СК, половина поручений после Керченской трагедии не была выпoлнена, Песков отметил, что есть контрольное управлeние, которое самым тщательным образом отслеживает ход выпoлнения президентских поручений.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам.

В результате стрельбы, по последним данным, погибли шесть человек, 28 оказывается медицинская помощь. 21 сентября в Прикамье объявлено днем траура по погибшим при стрельбе в Пермском госуниверситете.

Ранее стало известно, что 18-летний Тимур Бекмансуров, предположительно, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), объяснил, почему выбрал именно этот вуз как место кровавой бойни, и рассказал о других рассматриваемых им вариантах.