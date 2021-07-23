В Кремле прокомментировали статью Сафронова о делах по госизменам

Статья советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова о том, как расследуются в России дела о госизмене, включена в дайджест Кремля для чиновников. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Да, она включена в дайджест, как обычно, эта статья, поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться, — сказал он.

Песков добавил, что пока какой-либо реакции со стороны администрации главы государства на данный материал нет.

В своей статье Сафронов написал, что расследование дел о госизмене и шпионаже представляет собой конвейер. В число обвиняемых попадает широкий круг людей, когда-либо контактировавших с любыми иностранцами или даже живущими за границей родственниками.

По словам Сафронова, суд удовлетворяет все ходатайства следствия об аресте подозреваемых. Этих людей убеждают, в том числе и назначенные адвокаты, пойти на сделку со следствием. Если человек отказывается, о нём на долгое время «забывают». При этом изоляция давит на психику.

Сафронов сам является обвиняемым по делу о госизмене. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО, передавая секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Виновным себя он не признал. В конце июня ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Сафронову в ФСБ предложили пойти на сделку со следствием в обмен на возможность поговорить с матерью. Он ответил отказом.