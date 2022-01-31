В Кремле назвали печальной статистику по убыли населения из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «весьма и весьма печальной» статистику по убыли населения страны из-за коронавируса. Он отметил, что вакцинация — единственное, что может помочь сократить количество смертей от коронавируса, передаёт РИА Новости.

Представитель Кремля считает весьма эффективными меры по борьбе с пандемией, которые были приняты правительством. Песков также отметил отличную работу системы здравоохранения. Он также выразил надежду на то, что количество умирающих от коронавируса со временем снизится благодаря коллективному иммунитету.

Но при этом, конечно, к сожалению, уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего, — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что смертность в России стала рекордной с 1945 года. Основной причиной стала пандемия коронавируса, а также связанная с этим перегруженность системы здравоохранения. Между тем независимый демограф Алексей Ракша заявил, что на избыточную смертность влияет информационное освещение, пропаганда и религия. По его словам, верующие часто заражаются из-за того, что соблюдают обряды, которые приводят к скоплению людей.