В Кремле назвали печальной статистику по убыли населения из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «весьма и весьма печальной» статистику по убыли населения страны из-за коронавируса. Он отметил, что вакцинация — единственное, что может помочь сократить количество смертей от коронавируса, передаёт РИА Новости.
Представитель Кремля
Но при этом, конечно, к сожалению, уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего, — отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее сообщалось, что смертность в России стала рекордной с 1945 года. Основной причиной стала пандемия коронавируса, а также связанная с этим перегруженность системы здравоохранения. Между тем независимый демограф Алексей Ракша заявил, что на избыточную смертность влияет информационное освещение, пропаганда и религия. По его словам, верующие часто заражаются из-за того, что соблюдают обряды, которые приводят к скоплению людей.