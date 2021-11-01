В Кремле прокомментировали слова Мурашко о ревакцинации «Спутником Лайт»

В Кремле оценили слова министра здравоохранения Михаила Мурашко об использовании «Спутника Лайт» только для ревакцинации. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова Мурашко оказались вырваны из контекста, а сама вакцина доказала свою эффективность, пишет РИА Новости.
Песков
У «Спутника V» и у «Спутника Лайт» разные показатели эффективности в разных возрастных категориях, но ещё раз повторяю, этот процент эффектности высокий и во многом выше, чем аналогичные показатели вакцины зарубежного производства, — указал Песков.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что 30 октября выйдут изменения в методических рекомендациях, согласно которым вакцину «Спутник Лайт» будут использовать только для повторной вакцинации. Для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V». Изменения Мурашко связал с распространённостью штамма «дельта».