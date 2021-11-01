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В Кремле прокомментировали слова Мурашко о ревакцинации «Спутником Лайт»

12:31, 01 ноября 2021
В Кремле прокомментировали слова Мурашко о ревакцинации «Спутником Лайт» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кремле оценили слова министра здравоохранения Михаила Мурашко об использовании «Спутника Лайт» только для ревакцинации. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова Мурашко оказались вырваны из контекста, а сама вакцина доказала свою эффективность, пишет РИА Новости.

Песков подчеркнул, что вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V» получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются. Поэтому «Спутник Лайт» используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования.


У «Спутника V» и у «Спутника Лайт» разные показатели эффективности в разных возрастных категориях, но ещё раз повторяю, этот процент эффектности высокий и во многом выше, чем аналогичные показатели вакцины зарубежного производства, — указал Песков.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что 30 октября выйдут изменения в методических рекомендациях, согласно которым  вакцину «Спутник Лайт» будут использовать только для повторной вакцинации. Для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V». Изменения Мурашко связал с распространённостью штамма «дельта».

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