В Кремле прокомментировали ситуацию со Среднеуральским женским монастырём

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что клерикалы не освобождаются от ответственности перед российскими законами.

Об этом он сказал, комментируя ситуацию вокруг Среднеуральского женского монастыря и отвечая на вопрос, должна ли светская власть вмешиваться в подобные проблемы. По его словам, в случае если клерикал нарушает закон, сотрудники правоохранительных органов должны незамедлительно реагировать, передаёт РИА Новости.

Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они живут и обязаны жить в правовом поле Российской Федерации, — сказал Песков.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий стал скандально известен после того, как проклял всех, кто причастен к закрытию храмов в разгар пандемии коронавируса. Кроме этого, он назвал главу Русской православной церкви патриарха Кирилла гонителем христианской веры, а президенту России Владимиру Путину пригрозил «полномасштабной духовной войной». Позже схимонах со своими сторонниками забаррикадировался в монастыре, потребовав, чтобы все, кто не согласен с его действиями, покинули территорию обители.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лишённого сана уральского схимонаха Сергия отлучили от церкви.