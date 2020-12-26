Песков прокомментировал ситуацию с вакцинацией Путина

https://static.news.ru/photo/aa78a93c-4768-11eb-bd06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сам сообщит, когда пройдёт вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в субботу, 26 декабря, рассказал пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что поставит вакцину от коронавируса, как только это станет возможным. При этом он отметил, что пока специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, в настоящее время предусмотрены для граждан определённого возраста.

В ходе разговора с журналистами Песков подчеркнул, что глава государства высоко оценивает итоги российских разработок сывороток от COVID-19. Также он возлагает большие надежды на работу создателей будущих вакцин.

Но сам, когда сделает, поставит эту себе вакцину, он об этом сообщит, — цитирует представителя Кремля телеканал RT.

Кроме того, Песков добавил, что дочь Путина не имела отношения к появлению вакцины «Спутник V». Однако во время второй фазы испытаний препарата нужны были добровольцы и она стала одним из них.

Как ранее передавал NEWS.ru, директор НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал ситуацию с возможной вакцинацией президента России Владимира Путина. По словам учёного, он надеется, что глава государства воспользуется сывороткой от коронавирусной инфекции нового типа.