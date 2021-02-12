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Песков заявил, что ситуация с уровнем жизни в РФ остаётся напряжённой

13:32, 12 февраля 2021 1 777
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с доходами жителей России остаётся напряжённой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на данные Росстата, согласно которым реальные располагаемые доходы граждан (доходы минус обязательные платежи, скорректированные на инфляцию) в 2020 году упали на 3,5% по сравнению с прошлым годом. По его словам, «имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году».

Это та статистика, которая показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы, — отметил представитель Кремля.

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер Владимир Путин не раз называл купирование негативных последствий мировых кризисных явлений, приводящих к снижению жизненного уровня, и вывод траектории в сторону роста ключевой задачей, стоящей перед властями.

Песков подчеркнул, что ситуация остаётся достаточно напряжённой и действительно присутствует нежелательная тенденция по состоянию к 2019 году. При этом он добавил, что в настоящее время идёт работа, направленная на преодоление этой тенденции, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что если Россия столкнётся с рестрикциями со стороны Европейского союза, она должна быть готова к самостоятельности.

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