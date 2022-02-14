МИД рекомендовал россиянам следить за происходящим на Украине

Россиянам, собирающимся на Украину или находящимся там, рекомендуется следить за сообщениями МИД России из-за возможных провокаций. Об этом заявил директор департамента ситуационно-кризисного центра МИД Юрий Горлач, которого цитирует РБК. По его словам, подобные сообщения уже публиковались во время январских событий в Казахстане.

Конечно, провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов на Украине, — отметил Горлач.

Ранее Министерство иностранных дел Болгарии призвало соотечественников, находящихся на территории Украины, покинуть страну любым доступным транспортом. Тем, кто только собирается на Украину, было рекомендовано воздержаться от поездки. В своём пресс-релизе ведомство объяснило призыв осложнением обстановки на Украине и вокруг неё.

До этого о необходимости граждан покинуть Украину заявили в МИД Германии. В Берлине напомнили о растущей напряжённости вокруг Украины, передвижении российских войск у её границ и предупредили о возможности военного конфликта. Выехать из страны также рекомендовал Госдеп США, а также МИД Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Японии, Южной Кореи и ряда других стран. Также из-за вероятности военных действий Госдепартамент США приказал части американских дипломатов в Киеве уехать с Украины.