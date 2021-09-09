В Кремле прокомментировали разные версии гибели главы МЧС Зиничева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал различные версии гибели главы МЧС Евгения Зиничева, которые появились в Сети. Представитель Кремля заявил, что настоящая версия уже озвучена, а всё остальное — «кощунственные измышления». Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что в деле гибели Зиничева всё достаточно понятно и никаких других версий быть не может. Так он ответил на вопрос журналистов о том, какую версию гибели доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Есть одна реальная версия, всё остальное — это уже просто такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления, — сказал он.

Представитель Кремля также уточнил, что 10 сентября Путин намерен лично присутствовать на церемонии прощания с погибшим министром.

Зиничев погиб 8 сентября, спасая режиссёра Александра Мельника. Трагедия произошла на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Согласно официальной версии, министр стоял на скале вместе с режиссёром, который выбирал точку съёмки для фильма об учениях. Мельник поскользнулся и сорвался в воду. Пытаясь его спасти, Зиничев прыгнул за ним, но ударился о каменный выступ. Оба пострадавших умерли в вертолёте по пути в больницу.