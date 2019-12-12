https://static.news.ru/photo/3a6b0754-1ce2-11ea-b59d-fa163e074e61_660.jpg Фото: kvartal95.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 декабря прокомментировал прекращение показа на телеканале ТНТ украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил нынешний глава европейского государства Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Кремль не имеет к данной ситуации никакого отношения. Российские власти не вмешиваются в редакционную политику телеканалов, в то, что именно они показывают и в каких форматах.

Тем более, заметил Песков, «Слуга народа» уже давно доступен для просмотра на разных платформах. Соответственно, в этом нет никакой новости.

Согласитесь, что это к нам не имеет никакого отношения. Нас это не касается, не наш вопрос, — приводит «Интерфакс» слова представителя Кремля.

Кроме того, Песков отрицательно ответил на вопросы об ужесточении цензуры на отечественном ТВ и запрете на употребление слова «Путин» в шутках.

Как ранее писал NEWS.ru, в эфире ТНТ не стали показывать полностью украинский сериал «Слуга народа» с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским в главной роли. В пресс-службе российского телеканала объяснили данное решение.

Оказалось, что остальные серии «Слуги народа» будут доступны для просмотра на платной онлайн-платформе. В ТНТ отметили, что в этом заключается продуманный маркетинговый ход со стороны компании.