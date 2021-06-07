«Любой гражданин может выехать из страны»: Песков об отъезде Гудкова

https://static.news.ru/photo/5936d630-c778-11eb-be7e-96000091f725_660.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выезд из страны оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Он отметил, что «любой гражданин может выехать из страны». Оппозиционеру ничего не мешает покинуть пределы РФ, если выезд законный, пишет ТАСС.

На вопрос журналистов о том, следят ли в Кремле за ситуацией, Песков ответил отрицательно. Он уточнил, что главу государства не беспокоит вопрос того, что страну покидает человек в связи с возможным уголовным преследованием.

Если это законный выезд из страны, любой гражданин <...> может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться, — это абсолютно свободный процесс, — уточнил представитель Кремля.

Ранее бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объяснил, почему ему пришлось уехать из России. Он рассказал, что считает это временным шагом. Оппозиционер уточнил, что таким образом он хочет сократить риски для своих родственников, а также минимизировать вред для его тёти Ирины Ермиловой.