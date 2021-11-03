В Кремле прокомментировали обращение СМИ об «архиве Пандоры»

В Кремле получили и рассматривают обращение «Новой газеты» и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) с просьбой расследовать материалы так называемого досье Пандоры о владельцах офшорных компаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

От «Новой газеты» действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

«Досье Пандоры» — расследование, в котором участвовали более 150 представителей СМИ со всего мира. Оно основано на утечке документов офшорных регистраторов. Среди участников — крупнейшие мировые издания, от России расследование проводили «Важные истории» (признаны властями РФ иноагентом).

Ранее бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов отметил, что на «офшорной» карте, составленной авторами из ICIJ (Международного консорциума журналистов-расследователей), США выглядят абсолютно не запятнанными сомнительными финансовыми махинациями. Это говорит о следе американских спецслужб в расследовании. По его словам, выгода в публикации подобного рода компромата заключается в том, чтобы нанести ущерб неугодным Штатам политическим элитам, в частности окружению Владимира Путина. Также «досье Пандоры» может помочь США погасить долг страны за счёт многомиллиардных офшоров, указанных в документе политиков и общественных деятелей.