В Кремле прокомментировали необходимость дополнительных COVID-указаний

Кремль не видит необходимости в дополнительных указаниях регионам по действиям в ситуации с распространением коронавируса, в том числе штамма «омикрон», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эта работа ведётся фактически на ежедневной основе не только президентом, но и главой правительства. Его слова приводит ТАСС.

Песков напомнил , что главам субъектов предоставлены полномочия по предупреждению новых случаев заболевания коронавирусом, в рамках которых они могут самостоятельно предпринимать некие действия, исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном субъекте.

Так оно и происходит, поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях, они и так выполняются, — добавил представитель Кремля.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом, вызванная «омикрон»-штаммом в России, может существенно снизиться к концу января — началу февраля. Учёный пояснил, что «омикрон»-штамм «не выдерживает» нынешнего активного темпа заражения, и его инфекционность снижается.

Ранее исследователи Вашингтонского университета составили прогноз, согласно которому пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец января — начало февраля. По их данным, число заражений за сутки в следующем месяце несколько дней продержится на уровне свыше 80 тысяч человек.