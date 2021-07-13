В Кремле прокомментировали изъятие из магазинов книг с изображением Гитлера

Изображения военных преступников могут размещаться в книгах и учебных материалах только в качестве справочной информации, а не на обложках. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Таким образом Песков прокомментировал изъятие книг с изображением Адольфа Гитлера из магазинов.

Если на обложке большие, крупные изображения, естественно, популяризация не нужна и недопустима. Если речь идёт о справочной информации и так далее, изображения внутри книги [то это допустимо], — цитирует его агентство.

Он добавил, что книги, где изображения Гитлера содержатся внутри, не должны изыматься. Случаи изъятия такой литературы возможны, но это «эксцессы исполнения», и они могут корректироваться.

13 июля на сайте Роcсийского книжного союза было опубликовано обращение к книжным магазинам с проcьбой изъять из продажи книги с изображением Гитлера и других нациcтских лидеров, литературу, которая может нарушать законы о решающей роли СССР в разгроме нациcтов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на демонстрацию изображений нацистов.

Закон запрещает использовать, в том числе публично демонстрировать, изображения лидеров нацистских объединений, признанных таковыми Нюрнбергским трибуналом. Исключением из закона станут случаи, при которых при помощи изображений формируется негативное отношение к нацизму. В пояснительной записке уточняется, что новый закон призван защитить чувства патриотов и жертв нацизма.