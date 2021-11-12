В Кремле прокомментировали ситуацию по иску о ликвидации «Мемориала»
Сергей Князев
Сергей Князев
12:57, 12 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин пока не получал доклада об иске Генпрокуратуры по ликвидации организации «Мемориал» (признана в России иностранным агентом), однако в ближайшее время это будет сделано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
Безусловно, поскольку это достаточно резонансная тема, конечно же, она попадёт во все дайджесты и доклады, — заверил представитель Кремля.
Песков добавил, что не знает причины, по которой было предложено ликвидировать организацию.
Не знаю, что является основанием для требования закрытия организации. Поэтому я не могу это никак прокомментировать. Сначала нужно выяснить, что является обоснованием подобных требований, потом уже можно будет давать какие-то комментарии, — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ просит ликвидировать международную организацию «Мемориал». Верховный суд рассмотрит вопрос 25 ноября. Отмечается, что в качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно — отсутствие маркировки у материалов организации. В самой организации заявили, что это решение является политическим, поскольку организация занимается историей политических репрессий и защитой прав человека.