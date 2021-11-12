В Кремле прокомментировали ситуацию по иску о ликвидации «Мемориала»

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У президента России Владимира Путина по-прежнему фиксируются высокие титры антител после вакцинации от коронавируса. Глава государства пройдёт ревакцинацию по рекомендации врачей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Президент неоднократно говорил, что у него сохраняются очень высокие титры после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендации врачей. Конечно, безопасность президента и его здоровье — это...