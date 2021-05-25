В Кремле прокомментировали инцидент с флагом белорусской оппозиции в Риге

https://static.news.ru/photo/a89fa83a-bd43-11eb-8dba-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с заменой белорусского флага на чемпионате мира по хоккею в Латвии. Он назвал произошедшее вопиющим, пишет ТАСС.

Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменён на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие, — сказал официальный представитель Кремля.

24 мая мэр Риги заменил белорусский флаг на чемпионате мира на бело-красно-белый, который был государственным флагом Белоруссии в 1991–1995-х годах, а ныне ассоциируется с оппозиционным движением против режима президента Александра Лукашенко.

Позже в рижской думе назвали эту акцию провокацией. Некоторые пользователи Сети предложили Белоруссии снять с посольства Латвии флаг страны и заменить его на стяг Латвийской ССР. Данная мера преподносится как ответ на действия официальной Риги.