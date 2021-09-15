В Кремле прокомментировали идею о трёх выходных после вакцинации от COVID

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею введения трёх выходных после вакцинации от коронавируса. Он отметил, что в Кремле не намерены вмешиваться в обсуждение этого вопроса, передаёт РИА Новости.

Это не наша прерогатива. Это прерогатива специалистов. Мы в это не вмешиваемся, — ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к этой идее и могут ли быть какие-либо решения на этот счёт.

Ранее сотрудники Института социальных исследований и развития гражданского общества (ИСИРГИ) заявили, что российских работодателей следует обязать предоставлять работникам три выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от COVID-19 и прививок в условиях пандемии в целом. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

В России за минувшие сутки зафиксировано 19 594 новых случая заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны 17 326 пациентов. Жертвами заболевания стали 794 человека.