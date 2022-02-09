В Кремле прокомментировали ход совместных учений России и Белоруссии
Песков назвал совместные учения России и Белоруссии масштабными и серьёзными
Сергей Князев
Сергей Князев
12:59, 09 февраля 2022
Фото: mil/vk.com
Читайте нас в Google Новости
Президент России Владимир Путин не намерен посещать совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это далеко не первые совместные масштабные учения двух стран на территории Белоруссии, пишет ТАСС.
Да, масштабы могут быть больше, но и ситуация серьёзная. Россия и Беларусь сталкиваются с беспрецедентными угрозами,— отметил Песков.
В настоящее время на территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе, до 9 февраля, происходит передислоцирование и создание группировки войск. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — будут проведены совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска не останутся на территории Белоруссии после союзных учений.
Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее рассказал, что российско-белорусские учения носят сугубо оборонительный характер и не касаются соседних государств, поскольку РФ и Белоруссия проводят их на своей территории.