В Кремле прокомментировали готовность стрелять по иностранным кораблям
Песков заявил, что российские военные следуют протоколам при вторжении иностранных судов
Александр Чеков
Александр Чеков
13:42, 14 февраля 2022
Фото: US Navy/Global Look Press
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В случаях когда иностранные суда вторгаются в территориальные воды страны, российские военные строго следуют существующим на этот счёт протоколам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс». Так в Кремле прокомментировали слова представителя Генштаба Станислава Гаджимагoмедова о готовности атаковать иностранные корабли в случае их вторжения.
Существует определённый протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов, — сказал Песков.
О готовности атаковать иностранные корабли в российских территориальных водах заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Станислав Гаджимагoмедов. Поводом послужил недавний эпизод с обнаружением американской подводной лодки у Курил.
После инцидента в Минобороны России вызвали военного представителя США. Отмечается, что американский боевой корабль применил самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического оборудования.