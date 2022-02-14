В Кремле прокомментировали готовность стрелять по иностранным кораблям

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Россиянам, собирающимся на Украину или находящимся там, рекомендуется следить за сообщениями МИД России из-за возможных провокаций. Об этом заявил директор департамента ситуационно-кризисного центра МИД Юрий Горлач, которого цитирует РБК. По его словам, подобные сообщения уже публиковались во время январских событий в Казахстане.

Конечно, провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов на Украине, — отметил Горлач. Ранее Министерство иностранных дел Болгарии призвало соотечественников, находящихся на территории Украины, покинуть страну любым доступным транспортом....