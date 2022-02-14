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В Кремле прокомментировали готовность стрелять по иностранным кораблям

Песков заявил, что российские военные следуют протоколам при вторжении иностранных судов
13:42, 14 февраля 2022
В Кремле прокомментировали готовность стрелять по иностранным кораблям Фото: US Navy/Global Look Press
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В случаях когда иностранные суда вторгаются в территориальные воды страны, российские военные строго следуют существующим на этот счёт протоколам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс». Так в Кремле прокомментировали слова представителя Генштаба Станислава Гаджимагoмедова о готовности атаковать иностранные корабли в случае их вторжения.

Существует определённый протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов, — сказал Песков.

О готовности атаковать иностранные корабли в российских территориальных водах заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Станислав Гаджимагoмедов. Поводом послужил недавний эпизод с обнаружением американской подводной лодки у Курил.

После инцидента в Минобороны России вызвали военного представителя США. Отмечается, что американский боевой корабль применил самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического оборудования.

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