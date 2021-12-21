В Кремле прокомментировали ДТП с участием губернатора Кемеровской области

В Кремле прокомментировали недавнее ДТП с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с момента аварии прошло слишком мало времени, чтобы говорить о причинах аварии и каких-либо итогах расследования, сообщает РИА Новости.

Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Сейчас говорить об итогах расследования ДТП не приходится, прошло слишком мало времени, — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что 21 декабря около пяти утра по московскому времени на трассе Кемерово — Новокузнецк произошло ДТП с участием автомобиля, в котором ехал глава Кузбасса Сергей Цивилёв. Губернатор направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».

Два человека были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сам руководитель региона в аварии не пострадал. Причиной ДТП, по предварительным данным, стали сложные метеоусловия. Губернатор продолжил путь в одном из автомобилей кортежа.

Всего, по данным СМИ, утром 21 декабря на трассе между Кемерово и Новокузнецком произошли три автоаварии, в том числе с участием служебной машиной губернатора.