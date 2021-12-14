В Кремле прокомментировали блокировку в ООН резолюции по климату

В Кремле не согласны с тем, что Россия подвела весь мир, наложив вето в Совбезе ООН на проект резолюции по климату и безопасности. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заблокированный проект является неприемлемым не только для России, но и для ряда других стран. Россия намерена отслеживать подобные нюансы, пишет РИА Новости.

Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие. Причём чтобы эти ограничения поступали от тех стран, которые в своё время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития и получив высокоиндустриальную экономику, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что интересы мира подорваны после того, как Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность». По мнению американского дипломата, лишь Совбез ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на безопасность будет интегрировано в работу по предотвращению и смягчению конфликтов, миротворчеству и гуманитарной помощи.

Документ, призывавший политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты, был внесён Ирландией и Нигером, против него также проголосовала Индия и воздержался Китай.