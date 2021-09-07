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В Кремле прокомментировали блокировку сайта «Умное голосование»

14:54, 07 сентября 2021
В Кремле прокомментировали блокировку сайта «Умное голосование» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал блокировку сайта «Умное голосование» за его связь с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что оценка решения об ограничении доступа к сайту не входит в прерогативу президента России и никак его не касается, поэтому у президента вряд ли есть мнение на этот счёт. Он предложил журналистам перенаправить вопрос о блокировке в ЦИК, который отвечает за предвыборную кампанию.

Ранее из поисковой выдачи «Яндекса» пропала ссылка на сайт «Умного голосования» — проекта Алексея Навального. В пресс-службе компании объяснили, что действие связано с включением сайта в реестр запрещённых Роскомнадзором. Днём ранее «Яндекс» заявил о планах обжаловать решение столичного Арбитражного суда о запрете показа словосочетания «Умное голосование» как ключевого в выдаче поисковых запросов. Иск подала компания «Вулинтертрейд» из города Невинномысска в Ставропольском крае. Она в июне 2021 года зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», который поисковики стали путать с сервисом оппозиционеров.

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