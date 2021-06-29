В Кремле призвали наказать жуликов, торгующих поддельными QR-кодами

В Кремле обеспокоены ситуацией с продажей поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и QR-кодов для входа в кафе и рестораны Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Он заметил, что сложившаяся ситуация «конечно беспокоит» Кремль, а также выразил сожаление, что эта ниша «заполняется жуликами». По словам Пескова, те, кто продаёт поддельные QR-коды, рискуют здоровьем горожан.

Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами, — добавил представитель Кремля.

Ранее специалисты описали схемы подделки QR-кодов для прохода в рестораны и кафе Москвы. Аналитик Дмитрий Артимович рассказал, что нередко такие коды привязывают к поддельным сайтам, имитирующим портал госуслуг. Там нужно ввести паспортные данные.