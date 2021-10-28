В Кремле призвали минимизировать последствия пандемии для прав человека

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал минимизировать последствия пандемии коронавируса для прав человека. Он отметил, что ситуация с заболеванием неизбежно приводит к ущемлению некоторых свобод граждан, так как речь идёт об угрозе жизни, однако это не должно быть слишком рьяным. Его слова приводит РЕН ТВ.

Безусловно, это вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и такими беспрецедентными, как пандемия коронавируса. Конечно же, она так или иначе, де-факто она приводит к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо <...> эта пандемия убивает, и, конечно, очень важно сделать всё, чтобы минимизировать это поражение в правах, — отметил Песков.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на статью главы Конституционного суда России Валерия Зорькина. Он ранее предупредил, что в период кризиса, во время пандемии коронавируса, у власти может возникнуть большой соблазн вторгнуться в сферу прав человека.

29 октября в России зафиксировали новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. За последние 24 часа скончались 1163 человека. Предыдущий максимум составлял 1159 смертей. Всего с начала пандемии умерли 236 220 заразившихся коронавирусом россиян.