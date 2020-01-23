https://static.news.ru/photo/daf52f14-3e99-11ea-bbe8-fa163e074e61_660.jpg Блокада в Ленинграде Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал жестом, заслуживающим высокой оценки, решение ФРГ о выделении средств людям, пережившим блокаду Ленинграда.

Это можно только приветствовать, но помня в первую очередь всё-таки, наверное, о той заботе, которая оказывается ветеранам со стороны правительства нашей страны, — сказал Песков журналистам.

Власти Германии приняли решение выделить 12 миллионов евро людям, пережившим блокаду Ленинграда, а также на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и создание германо-российского центра для встреч российской и немецкой общественности.

В июне 2019 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга единогласно одобрили поправки в городской Социальный кодекс, которые позволяют получать льготы всем, кто проживал в блокадном Ленинграде. Ранее они распространялись только на тех, кто прожил при блокаде не менее 120 дней, писал NEWS.ru.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от нацистской блокады. Она продлилась 872 дня. За это время погибло до 1,5 млн человек.

В настоящее время в России проживает 96,3 тысячи бывших блокадников, несовершеннолетних узников лагерей — 103,7 тысячи.