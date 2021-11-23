В Кремле предупредили о предстоящих новых волнах коронавируса

В стране идёт снижение заболеваемости коронавирусом, однако впереди будут новые волны заражений, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, в данных обстоятельствах необходимо повышать уровень вакцинации, пишет РИА Новости. За минувшие сутки в России выявлено 33 996 новых случаев COVID-19, что стало наименьшим значением за последний месяц.

Если смотреть на динамику цифр по ковиду за эти дни, то действительно определённая динамика в сторону понижения есть. Наверное, всем понятно, что, скорее всего, впереди нас ожидают и новые волны. И европейцев ожидают, вы видите, какая сейчас напряжённая ситуация у европейцев. Я уж не знаю, у нас третья, у них — четвёртая, или у них пятая, у нас — четвёртая, — сказал Песков журналистам.

Песков подчеркнул, что волны коронавируса идут одна за другой и все государства сталкиваются с одними и теми же проблемами — это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации. Cтраны мира вынуждены прикладывать «неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять уровень вакцинации».

По данным на 23 ноября, в России за сутки выявлено 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Также за сутки от COVID-19 вылечился 36 051 пациент. Жертвами вируса стали 1243 человека. Всего за время пандемии вирус был обнаружен у 9 400 835 человек, скончались 266 579 заражённых, выздоровели — 8 089 694.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, за минувшую неделю число выявляемых случаев коронавируса сократилось на 2,5%, чему способствуют принятые в регионах меры, а также увеличение темпов вакцинации.