В Кремле потребовали от западных IT-компаний выплатить присуждённые штрафы

В Кремле считают, что западные IT-гиганты должны выплатить все штрафы, присуждённые российскими судами в связи с невыполнением требований законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти компании рады видеть в России, но они должны соблюдать законы, пишет РИА Новости.

Кремль не занимается взысканием штрафов, у нас есть соответствующее ведомство, которое это делает. Конечно же, те штрафы, которые выписаны, они должны быть взысканы по закону. Мы рады видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы, — сказал Песков, комментируя многомиллионные штрафы в отношении Google, большинство которых остались неоплаченными.

В отношении американской компании с начала текущего года было составлено множество протоколов за отказ удалять материалы, которые власти считают противоправными.

Кроме того, в Роскомнадзоре обратились в суд из-за отказа Google хранить в России базы данных российских пользователей. В частности, компанию оштрафовали на общую сумму 26,5 млн рублей.

В Госдуме заявили, что могут ужесточить законодательство об ответственности для IT-компаний, если они продолжат «стыдливо уклоняться» от претензий Роскомнадзора.