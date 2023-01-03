В Кремле подтвердили телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом

Фото: Global Look Press/Turkish Presidency

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планируемый разговор между Владимиром Путиным и лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости. По его словам, общение состоится 4 января.

Разговор запланирован, — заявил Песков.

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Турция рискует быть исключенной из НАТО из-за дружбы с Россией. Он добавил, что в случае победы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в июне следует поднять вопрос о членстве страны в Альянсе. По его словам, Анкара до сих пор не выразила готовность занять жесткую антироссийскую позицию.

Кроме того, Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу глав Турции, РФ и Сирии. Он подчеркнул, что такой встрече должны предшествовать переговоры руководителей разведслужб, Минобороны и МИД.

Ранее Эрдоган отметил, что турецкая сторона нацелена на прекращение конфликта между Россией и Украиной, а договоренности по зерновой сделке продемонстрировали наличие возможностей для дипломатического решения этой ситуации. Коснувшись этой же темы на встрече с молодежью в Эрзуруме, он сообщил, что Запад не пытался стать посредником в урегулировании кризиса на Украине и роль посредника в 2022 году взяла на себя Анкара, в том числе при реализации зерновой сделки.