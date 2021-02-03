Кремль подтвердил поставки российской вакцины от COVID в ДНР и ЛНР

https://static.news.ru/photo/57e37a24-6614-11eb-96a0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, проживающие на территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР, тоже нуждаются в вакцине от коронавирусной инфекции нового типа. И никто, кроме России, не поставит в республики необходимый препарат. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Российский фонд прямых инициатив (РФПИ), принимавший участие в разработке вакцины от коронавируса «Спутник V», отрицал поставки препарата в ДНР и ЛНР. Однако вакцинация на Донбассе всё же стартовала. Это произошло 1 февраля — на следующий день после поступления первой партии российского препарата.

Пресс-секретарь президента России заявил, что страна будет поставлять препараты в самопровозглашённые республики.

Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто её туда не поставит, — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что в ДНР и ЛНР будут поставки вакцины от коронавируса, однако сроки стоит уточнить в правительстве РФ.

В России на сегодняшний день зарегистрированы два препарата от COVID-19: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, над которой работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Как передавал NEWS.ru, глава ДНР Денис Пушилин привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Он вакцинировался в Центральной городской клинической больнице № 6 Донецка.