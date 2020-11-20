В Кремле поддержали ужесточение наказания за осквернение памятников воинам

https://static.news.ru/photo/1e0aff98-2b18-11eb-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле поддерживают мнение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о жёстком наказании по российскому закону за осквернение памяти погибших в годы войны.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Бастрыкин предупредил об ответственности тех, кто глумится над памятью участников Великой Отечественной войны. Он напомнил об инциденте на акции «Бессмертный полк онлайн», когда были размещены фото нацистских преступников.

По словам Пескова, заявление Бастрыкина можно только поддержать.

Можно только поддержать Бастрыкина в этих заявлениях. Действительно, нужно достаточно жёстко наказывать по закону всех тех, кто это делает, — по нашему закону, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что российский президент, а также другие ведущие российские политики уже акцентировали внимание на том, что нужно «всемерно противодействовать любым попыткам искажения этой памяти» и её сохранению.

Песков также подчеркнул, что Москва продолжит «самую активную работу на международной арене с партнёрами в плане развития сотрудничества в мемориальной части». Кроме того, МИД России «самым активным образом реагирует на любые проявления, которые, наверное, можно назвать бесчувственными, в адрес памяти о Великой Отечественной войне».

В начале апреля в Уголовный кодекс внесли статью 243.4, которая предполагает защиту посвящённых событиям Великой Отечественной войны исторических памятников.

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года в России заявили о необходимости возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы советских воинов в польском городе Тщчанка. Речь идёт о разрушении властями польского города 8 сентября 2017 года мемориала, установленного на месте захоронения 56 солдат и офицеров Красной армии. Позже было произведено промышленное бурение могилы, которым на поверхность подняли фрагменты останков советских воинов. Впоследствии польские власти назвали их «гнилыми корнями» и «выбросили на помойку».