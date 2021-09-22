В Кремле ответили на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией

В Кремле сожалеют о новом заявлении президента Турции Тайипа Эрдогана об «аннексии» Россией Крыма в преддверии саммита лидеров двух стран в Сочи. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в администрации главы государства адресатом этих слов считают себя, передаёт РИА Новости.

Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Эрдoган заявил о важности сохранения территориальной целостности Укрaины, включая территорию Крыма, «aннексию» которого Турция не признаёт. Он также призвал защищать права крымских татар.

Безусловно, адресатом мы считаем себя, так это и воспринимаем. Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Российскую Федерацию, — прокомментировал эти слова Песков.

Ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков ответил на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей. Он также напомнил, что полуостров является регионом, где проживает подавляющее число русских и стоит Черноморский флот.