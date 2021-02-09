В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий в России

https://static.news.ru/photo/855bcc3c-6abe-11eb-804f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все предложенные правительством варианты по индексации пенсий работающим пенсионерам будут рассмотрены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Работа в этом направлении продолжится. Правительство действительно в срок представило своё видение, видение поливариантное. Наше экспертное подразделение администрации будет рассматривать предложенные варианты, а затем уже опять совместно с правительством будет приниматься решение, — цитирует РИА Новости Пескова, ответившего на вопрос, поступили ли в Кремль предложения правительства о вопросе индексации пенсий работающим пенсионерам.

На вопрос о том, имеются ли какие-то временные рамки для принятия решения, Песков ответил, что «поручение по формулированию выполнено, теперь нужно определиться с тем, как лучше поступить».

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Выплаты этой категории пенсионеров не индексировались с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита ПФР.

Министерство труда и социальной защиты РФ направило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, писал NEWS.ru.