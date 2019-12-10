https://static.news.ru/photo/ace975c4-1b55-11ea-adc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время разговора с журналистами ответил на вопрос относительно инициативы сделать 31 декабря выходным днём для всех.

Представитель Кремля заявил, что в повестке дня данная тема не стоит. Песков также отметил, что оставит вопрос без комментария.

Я оставляю без комментария ваш вопрос. Это сейчас не тот вопрос, который у нас на повестке дня, — приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что предновогодний день 31 декабря может быть выходным. Однако это решение не стоит принимать повсеместно в стране.

По словам Шмакова, сделать 31 декабря выходным днём могут либо региональные власти, либо конкретные работодатели на своих предприятиях по согласованию с профсоюзным комитетом.