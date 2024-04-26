В Кремле ответили на вопрос о доме замглавы Минобороны за миллиард рублей Песков не слышал об особняке замглавы Минобороны Иванова за миллиард рублей

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Тимур Иванов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего не слышал о доме на Рублевке задержанного за взятки замминистра обороны Тимура Иванова. В Кремле призвали ориентироваться только на официальные данные следствия. Ранее сообщалось, что Иванов жил в особняке на Рублевке стоимостью в один миллиард рублей, передает ТАСС.

Мне неизвестно. Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Идет следствие, и мы не можем сказать, насколько это соответствует действительности. Это не наша прерогатива. В любом случае я по-прежнему предлагаю ориентироваться только на официальные заявления, — сказал представитель Кремля.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что арестованный экс-замминистра обороны Тимур Иванов жил в особняке на Рублевке за 1 млрд рублей. По информации канала, коттедж в премиальном поселке фигурирует в материалах дела чиновника как адрес фактического проживания, при этом владельцем в кадастре указана Российская Федерация.

По информации канала, площадь особняка составляет 1000 квадратных метров, он выполнен в английском стиле из дорогого кирпича. SHOT уточнил, что сам поселок Раздоры-2, где находится дом, обнесен трехметровым забором.

Канал добавил, что трехэтажный дом включает в себя четыре большие спальни, пять туалетных комнат, три гостиницы, камин, кинотеатр, террасу с барбекю и открытую веранду, помимо этого на участке есть гостевой дом.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства находится в постоянном контакте с министром обороны Сергеем Шойгу по вопросу ареста Иванова. Он подчеркнул, что российский лидер общается с главой ведомства каждый день.