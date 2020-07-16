В Кремле ответили на обвинения в краже данных о вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/319f30da-c770-11ea-83e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Россия не имеет отношения к хакерским атакам на фармкомпании в Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал обвинения Лондона голословными.

Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения, — сообщил он ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия не приемлет подобных обвинений, как и попыток приписать ей вмешательство в парламентские выборы в Великобритании в декабре 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Британия заподозрила Россию в попытке кражи наработок, связанных с созданием вакцины от коронавируса. Как отметили в Центре кибербезопасности Соединённого королевства, связанные с Москвой хакеры пытались украсть данные британских специалистов, а также учёных из США и Канады. Речь идёт, в частности, о группе APT29, занимающейся кибершпионажем.

Утверждается также, что такой же версии придерживается Агентство по национальной безопасности США. Во время атак хакеры, предположительно, использовали вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail.

В свою очередь глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб обвинил Москву у в попытке повлиять на итоги парламентских выборов в Великобритании 2019 года. По его словам, такой вывод был сделан на основании тщательного анализа. По данным британского правительства, российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование, «активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы».