https://static.news.ru/photo/6abd8b28-6f4b-11ea-a058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поездки по стране на следующей неделе, которую президент Владимир Путин объявил выходной, могут обострить ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Это не помогает, наоборот, это повышает опасность, — приводит его слова РИА Новости.

Представитель Кремля выразил надежду, что россияне в большинстве своём «думают головой» и не полагаются на «русский авось».

Конечно, и президент вчера призывал всех, что лучше — это посидеть дома, с тем чтобы обезопасить себя, — заключил Песков.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний при мировой пандемии коронавируса. Также президент объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена. Соответствующее решение не относится к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы на дороге и в чрезвычайных ситуациях.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.