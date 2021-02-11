В Кремле отрицают связь между протестами и встречей Путина с главредами СМИ

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Связи между акциями протеста в России и встречей президента РФ Владимира Путина с главными редакторами крупнейших российских средств массовой информации нет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер в среду 10 февраля пообщался с руководителями ведущих отечественных СМИ. Встреча прошла в формате видеоконференции. Песков призвал не искать связи с ростом протестных настроений в стране.

Никакой связи с незаконными акциями нет. Такой встречи не было целый год. В прошлом году она не состоялась, поэтому уже давно искали подходящий момент, чтобы провести её хотя бы в таком нетрадиционном режиме, — объяснил Песков.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного блогера и оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося вместе с женой в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

В акциях протеста 23 и 31 января и 2 февраля по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Оно также пройдёт в формате видеоконференции. О темах, которые президент намерен обсудить, не уточняется.