В Кремле отрицают, что Россия ведёт «вакцинную войну» с Китаем

https://static.news.ru/photo/8a33be82-8e1c-11eb-8241-96000091f725_660.jpg Фото: Adel Ezzine/XinHua/Global Look Press

Россия не согласна с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, что Москва ведёт с Пекином «вакцинную войну». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Эти заявления Макрона относятся к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну или используют вакцинную проблематику в качестве инструмента влияния, — цитирует ТАСС представителя Владимира Путина.

По словам Пескова, несмотря ни на что, Кремль высоко ценит диалог между российским и французским лидерами, в том числе и готовность президента Франции обсуждать самые сложные вопросы.

Ранее Макрон заявил, что Европа оказалась перед лицом мировой войны нового типа в условиях пандемии коронавируса. По его словам, это случилось в том числе из-за стремления России и Китая оказывать влияние с помощью вакцины. Глава Пятой республики считает, что Европа в такой ситуации должна стать самостоятельной в вопросе производства вакцин от смертоносной инфекции.

В ответ разработчики российской вакцины «Спутник V» обратились к президенту Франции, отметив, что они стараются, чтобы вакцины оставались вне политики. «Это наша лучшая надежда на мир во всём мире, не на войну», говорится в обращении. Они также предложили присоединиться к десяти странам, согласившимся производить «Спутник V», сообщал NEWS.ru.