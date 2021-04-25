В Кремле отреагировали на внесение «Медузы» в список иноагентов

https://static.news.ru/photo/d21a729e-a678-11eb-88ba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на внесение издания «Медуза» в список иноагентов. По его словам, тут нечего комментировать, а решение Минюста относительно издания является законным, передаёт ТАСС.

Нет, я здесь ничего не могу объяснить, я только призываю руководствоваться принятыми решениями, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

По его словам, решение объявить «Медузу» иноагентом является логичным и правомерным с точки зрения закона.

Я просто не понимаю, что здесь можно добавить, — заключил представитель Кремля.

23 апреля Минюст внёс в реестр иноагентов компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Издание проходит именно под этим официальным названием. В сообщении на сайте министерства сказано, что такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

Тем не менее в самом издании с таким положением дел не согласились. Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко заявила, что в СМИ намерены обжаловать это решение. Она не удивилась подобному раскладу. Тем не менее в «Медузе» намерены бороться за возможность продолжать написание материалов для российской аудитории.

К слову, сообщения о ситуации с изданием дошли и до Евросоюза. Там осудили российские власти за ограничение работы журналистов и выступили в поддержку «Медузы». В ЕС также выразили обеспокоенность общими ограничениями работы СМИ в России.